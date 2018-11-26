В Уфе двухлетнего ребенка сбили во дворе

При движении задним ходом на парковке возле одного из домов на улице Бикбая в жилом районе Сипайлово в Октябрьском районе Уфы ВАЗ-2110 допустил наезд на двухлетнего мальчика, передает портал ToDay News Ufa. Сообщается, что ребенка в момент ДТП сопровождала мать. В результате наезда он получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.