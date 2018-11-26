Машина сбила трех детей на остановке под Псковом

Утром 26 ноября УАЗ сбил трех детей на остановке общественного транспорта в городе Опочка Псковской области, после чего скрылся с места происшествия, передает FlashNord. В результате пострадали два мальчика и девочка, которая находится в тяжелом состоянии. Водителя – местного жителя 1971 года рождения – вскоре удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".