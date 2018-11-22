В аварии под Нижним Новгородом пострадали восемь человек

На трассе Семенов – Заборское в Семеновском районе Нижегородской области автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, в салоне которого находились 15 человек, передает портал "ФедералПресс". От удара автобус опрокинулся. В итоге сидевшей за рулем легковушки женщине и одному из пассажиров потребовалась госпитализация. Еще шестеро пострадавших будут проходить лечение амбулаторно.
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