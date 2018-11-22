В Казани пассажирский автобус снес забор

На перекрестке улиц Айдарова и Лукина в Авиастроительном районе Казани автобус, следовавший по маршруту 37, снес несколько секций металлического ограждения, установленного на краю проезжей части рядом с остановкой, передает портал inkazan.ru. В результате ДТП никто не пострадал. Причиной произошедшего очевидцы называют гололедицу.

