На Урале машина с мертвым водителем влетела в остановку

Днем 22 ноября на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге автомобиль Kia Sportage вылетел на троллейбусную остановку и врезался в столб, передает портал tagilcity.ru. За рулем находился 61-летний мужчина. По словам очевидцев, ему стало плохо и он умер еще до столкновения. Больше никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают врачи и полиция.
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