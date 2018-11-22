В Китае автомобилист протаранил толпу школьников и скрылся

Автолюбитель на огромной скорости влетел в толпу школьников в Китае. В результате жуткого происшествия погибли пять человек. Кроме того, 18 учащихся получили травмы различной степени тяжести, пишет НСН.
Сообщается, что дети переходили дорогу неподалеку от одной из школ. Неожиданно по встречке на них вылетела машина. Водитель сбил несколько человек и поехал дальше, передает телеканал "360". За дело взялись правоохранители.
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