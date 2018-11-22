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Авто

Российский экипаж SMP Racing – бронзовый призер в гонке на выносливость FIAWEC

Фото: пресс-служба SMP Racing
Виталий Петров, Михаил Алешин и Дженсон Баттон на российском спортпрототипе BR1 из команды SMP Racing стали бронзовыми призерами пятого этапа Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIAWEC в Китае.
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Российский спортпрототип стал лучшим среди негибридных автомобилей и добился такого высокого результата в свой дебютный сезон в самом высоком и сложном классе LMP1. Гибридные прототипы в FIAWEC, то есть сочетающие в себе разные источники получения энергии, – две Toyota. Они также выступают в LMP1, но на них наложено меньше технических ограничений, чем на соперников.

Команду SMP Racing представляли два экипажа с известными пилотами: Виталий Петров, Михаил Алешин и чемпион 2009 года "Формулы-1" Дженсон Баттон – на спортпрототипе №11, Егор Оруджев, Матевос Исаакян и Стефан Сарразан – на автомобиле №17. В гонке они стартовали с седьмого и четвертого мест соответственно.

Фото: пресс-служба SMP Racing

Гонка "6 часов Шанхая" проходила в сложных дождевых условиях. Старт был дан за машиной безопасности, и по правилам участники не могли обгонять друг друга. Так прошли первые три часа заезда – погода не улучшалась.

Во второй половине гонки, когда дождь чуть прекратился, Дженсон Баттон смог подняться до второго места, опередив нескольких соперников, но затем пропустил вперед одну из машин Toyota. Следующий отрезок за рулем спортпрототипаBR1 провел Михаил Алешин, который вплотную приблизился к Toyota Фернандо Алонсо, еще одного пилота "Формулы-1".

Фото: пресс-служба SMP Racing

Завершал гонку Виталий Петров. За несколько кругов он оторвался от главных соперников команды – прототипов Rebellion Racing, и финишировал в заезде на третьем месте.

"Гонка была интересной, несмотря на погоду: дождь – то сильный, то слабый, туман, на трассе все время очень много воды, – поделился после заезда Виталий Петров. – Под конец гонки, когда шины уже совсем стерлись, меня развернуло в одном из поворотов. Хорошо, скорость была маленькой, и все обошлось, я смог выехать. Несмотря на все эти сложности, на последнем отрезке всего за три-четыре круга мы смогли очень сильно оторваться от Rebellion. Мы финишировали на подиуме, и за это спасибо всей нашей команде SMP Racing. Как я и говорил, наша машина способна всегда приезжать на подиум, и теперь все увидели доказательство тому, причем в крайне непростых дождевых условиях".

Фото: пресс-служба SMP Racing

"Дождя было даже больше, чем обещал прогноз погоды: буквально реки на трассе и вокруг нее, поэтому много красных флагов и машин безопасности, – рассказал после финиша Дженсон Баттон. – Управлять автомобилем в таких условиях непросто, но, к счастью, меня не разворачивало, хотя знаю, что со многими другими пилотами такое приключилось. В целом, у нас получилась хорошая гонка с интересной борьбой с Rebellion и пару раз с Toyota. Мы правильно выстроили стратегию, успешно работали под сейфети-карами и возвращаемся домой с кубками. Команда SMP Racing проделала отличную работу".

Другой экипаж SMP Racing попал в аварию под конец гонки и был классифицирован на 34-й позиции.

Фото: пресс-служба SMP Racing

"В первую очередь поздравляю экипаж №11 и команду с подиумом, – поддержал товарищей по команде Егор Оруджев. – Что касается нашего экипажа, результат, безусловно, не радует, особенно при той скорости, которая у нас была. Мы шли быстрее Rebellion Racing и тоже претендовали на подиум, но уже почти в конце гонки, попали в аварию. Свой отрезок я провел хорошо, да и вообще своей работой во время уикенда доволен. Мои напарники тоже старались выжать максимум из машины и удерживать высокий темп".

"6 часов Шанхая" стала финальной гонкой FIA WEC в этом календарном году, но до конца сезона остаётся ещё три этапа, которые пройдут в 2019-м. Следующий этап Чемпионата мира по гонкам на выносливость – "1000 миль Себринга" – пройдет 15 марта в США.

Фото: пресс-служба SMP Racing

22 ноября 2018, 16:38

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