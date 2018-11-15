Подросток на угнанном ВАЗе устроил массовое ДТП

Наряд ДПС, дежуривший в поселке Ахтырский Абинского района Краснодарского края, обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2110 с номерами, украденными с другой машины, передает портал rostovgazeta.ru. Правоохранители потребовали у водителя остановиться, однако он решил убежать, но, не справившись с управлением, врезался в "Газель". После удара ВАЗ отбросило на патрульный автомобиль Ford. В результате ДТП никто не пострадал. За рулем находился 17-летний подросток. Выяснилось, что машина числится в угоне с октября 2018 года.
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