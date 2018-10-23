Под Омском легковушка с пьяным водителем залетела под фуру

Вечером 22 октября на 731-м километре трассы Челябинск – Новосибирск в Омской области автомобиль ВАЗ-21061 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania в сцепке с полуприцепом, передает портал gorod55.ru. За рулем отечественной легковушки находился 25-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен в больницу.
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