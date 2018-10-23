В массовой аварии в Нижнем Новгороде пострадала семилетняя девочка

Утром 22 октября на подъезде к аэропорту Стригино на Молодежном проспекте в Нижнем Новгороде автомобиль Mazda столкнулся с LADA и Volkswagen, передает портал newsnn.ru. В результате пострадала семилетняя девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве в последней иномарке. Медицинскую помощь ей оказали на месте.
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