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Авто

В массовой аварии в Нижнем Новгороде пострадала семилетняя девочка

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Утром 22 октября на подъезде к аэропорту Стригино на Молодежном проспекте в Нижнем Новгороде автомобиль Mazda столкнулся с LADA и Volkswagen, передает портал newsnn.ru. В результате пострадала семилетняя девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве в последней иномарке. Медицинскую помощь ей оказали на месте.

23 октября 2018, 19:30

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