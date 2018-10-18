Пьянствующий за рулем омич насмерть сбил пешехода

Омский суд возбудил уголовное дело в отношении жителя Омска. Будучи лишенным водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, он снова сел за руль пьяным и погубил человека.
Жертвой оказался пешеход, который погиб на месте ДТП от полученных травм, передает gorod55.ru. Отмечается, что водитель распивал алкоголь прямо за рулем авто.
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