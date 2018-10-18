В центре Краснодара Mercedes протаранил автобус

Утром 18 октября на пересечении Красной и Карасунской улиц в центре Краснодара столкнулись автомобиль Mercedes и пассажирский автобус, передает телеканал "360". Виновным в ДТП был признан 27-летний водитель иномарки. Сообщается, что он выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии пострадали три человека – пассажирка Mercedes, ее двухлетний ребенок и водитель автобуса. Они доставлены в больницу.
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