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Авто

Infiniti QX30: кроссовер двух миров

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Приветствуем премиальный кроссовер от Infiniti. Приятные формы, приятное вождение и приятный ценовой сегмент для этого класса. Что еще может быть нужно?
прочитано 617 раз

Там, где у суровых немецких дизайнеров кузов автомобиля "режется" прямыми горизонтальными линиями, японцы сделали ставку на плавные кривые. Слегка усложняя силуэт для восприятия, это решение, тем не менее, придало кроссоверу воздушность и легкость, что отдельно подчеркивается очень небольшим весом автомобиля – всего полторы тонны.

Infiniti QX30
Цена, руб. 2 454 000
Цена в минимальной конфигурации, руб. 2 118 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1991 / 211
Привод полный
Разгон 0-100, сек. 7,3
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 6,9 / 14,7
Снаряженная масса, кг 1542
Длина/ширина/высота, мм 4425/1815/1515
Клиренс 202
Объем багажника, л 430

Корма тоже получилась абсолютно неземной. Кто смотрел фильм "Полет навигатора", меня поймет, я думаю.

Фото: Родион Газманов

Внутри, опять же, плавные линии, живущие по каким-то своим неземным законам симметрии. С водительского места эта красота не так заметна, но "задних" пассажиров просто завораживает. При этом дизайн функциональный. Обратите внимание, например, как реализован солнцезащитный козырек над экраном. А вот от пыли протирать все это хозяйство будет той еще задачей. 

Фото: Родион Газманов

Для водителя и "переднего" пассажира места полно. Крыша не панорамная, но сдвоенный люк тоже дает хорошее освещение для салона.

Фото: Родион Газманов

Рукоятка АКПП очень изящная. Передачу включаем, элегантно оттопырив мизинец.

Фото: Родион Газманов

Приборная панель без излишеств: два циферблата и экран посередине. Смотрится лаконично, но не дешево. Компоновка информации на экране, кстати, смутно мне что-то напомнила. И лишь заглянув под руль, я понял, что именно. Найдите три отличия кнопки "Старт" в Infiniti QX30 и Mercedes GLS.

Фото: Родион Газманов

В итоге оказывается, что QX30 – совместное детище Renault-Nissan и Daimler. Едет автомобиль весьма резво благодаря 211-сильной мерседесовской "четверке" под капотом и очень скромной массе, о чем я уже говорил. Коробка-робот слегка "подтупливает" на кикдауне (это когда тапка в пол), но проблема отлично решается включением спортивного режима.

Фото: Родион Газманов

Подвеска довольно жесткая, особенно для пассажира. В этом проявляется стремление сделать кроссовер спортивнее. Причем не только на пересеченной местности, но даже на не очень ровном асфальтовом покрытии. При этом клиренс 202 миллиметра должен позволять автомобилю проходить в не самых предназначенных для этого местах. Видимо, придется по бездорожью ездить очень медленно.

Фото: Родион Газманов

А вот еще один привет от "Мерседеса": управление стеклоочистителями совмещено с управлением поворотниками. Справа от руля никаких рычагов нет. Ну, по крайней мере, вместо дворников включить заднюю скорость не получится – и на том спасибо.

Фото: Родион Газманов

Управление бортовым компьютером вынесено на консоль и реализовано удобно и несложно.

Фото: Родион Газманов

Здесь же одной кнопкой включается обзор на 360 градусов, что в современных парковочных реалиях если не must have, то по крайней мере очень полезная штука. А вот применяемые сокращения глубоко и больно ранят мое чувство прекрасного.

Фото: Родион Газманов

В музыкальном плане здесь все хорошо. Не Burmester, конечно, но очень даже оправдывающая себя акустика Bose. Обычно я слышу у Bose легкую "мыльность", что приходится компенсировать небольшим прибавлением верхних частот, но в QX30 я ограничился поднятием низов на пару единиц, чтобы добавить звучанию немного азарта. Почему-то в этом автомобиле хочется слушать классическую музыку. Подозреваю, что благодаря тем самым плавным формам, описанием которых я уже успел вам надоесть.

Фото: Родион Газманов

Гитарный тест прошел на "четверочку”: в багажник инструмент влез, но не прямо, а очень неудобно, по диагонали, практически не оставив места для размещения другого габаритного груза. Хотя назвать этот багажник маленьким у меня не поворачивается язык.

Фото: Родион Газманов

Infiniti – это премиум сегмент Nissan аналогично парам Toyota-Lexus, Mercedes-Maybach (ну, до недавнего времени) и так далее. Но назвать автомобиль премиум-сегмента, с ценой от двух миллионов рублей, мне довольно сложно. А вам?

Фото: Родион Газманов

На самом деле, QX30 не поражает потребителя дисками из сусального золота, деревянными вставками из палисандра, серебряными гвоздиками в обшивке салона и прочими приятными сердцу мелочами. При всем при этом автомобиль хороший и, на мой вкус, очень симпатичный. Конкурируя в своем сегменте с Audi Q3 и BMW X1, Infiniti QX30 уверенно завоевывает аудиторию среди российских автолюбителей.

Обзор подготовлен для портала Dni.Ru.

15 октября 2018, 13:05

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