В Уфе пассажирский автобус снес остановку с людьми

Днем 10 октября пассажирский автобус выехал с проезжей части и снес остановку общественного транспорта на проспекте Октября в Уфе, передает портал mkset.ru. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе ребенок. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
На месте работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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