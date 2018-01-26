Авто императора Николая II продают за 278 миллионов

Автомобиль последнего российского императора Николая II выставлен на продажу. Rolls-Royce Silver Ghost оценили в 278 миллионов рублей.

Цена раритета в европейской валюте – четыре миллиона евро. Автомобиль находится в Берлине, но состоятельному клиенту гарантируется доставка. Синий кабриолет 1914 года выпуска оснащен бензиновым двигателем объемом 7,4 литра, мощность – 82 лошадиные силы. Сообщается, что машина не требует ремонта. Комментарий продавца в объявлении, размещенном на "Авто.ру", краток: "Русский царский автомобиль".

Николай II любил автомобили. У последнего российского императора был самый большой автопарк в Европе – более 20 премиальных машин.

Rolls-Royce Silver Ghost производился в 1905-1926 годах. Модель была наиболее современной по надежности, бесшумности и высокому качеству сборки. За 20 лет было выпущено 8416 экземпляров.

История "николаевского" автомобиля такова: после смерти императора Rolls-Royce Silver Ghost был приобретен коллекционером и выставлялся в казино в Лас-Вегасе. Позже его приобрел другой любитель раритета и спрятал в бункере в Германии. После смерти коллекционера след "Серебряного призрака" потерялся. Он всплыл снова после того, как бункер случайно обнаружили, пишет сайт Wroom.ru.

Сейчас Rolls-Royce Silver Ghost – самый дорогой из всех автомобилей, выставленных на "Авто.ру". Последний раз его пытались продать на аукционе в Германии в 2013 году за 5,5 миллиона евро.