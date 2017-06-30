Jaguar возглавил список разорительных машин

Аналитики "АльфаСтрахования" провели сравнительное исследование автомобилей по убыточности выплат по полисам ОСАГО. Самыми невыгодными оказались Jaguar и Daewoo.

Сопоставив суммы выплат и премий по полисам обязательного страхования гражданской ответственности в период с июня 2016 года по июнь 2017-го, аналитики страховой компании пришли к выводу, что не все автомобили одинаково выгодно страховать. И хотя в компании признали, что "структура лидеров не очевидна, география производства обширна, да и особого разрыва в убыточности нет", тем не менее результаты оказались крайне любопытными.

Первое место с коэффициентом убыточности 143% оказалось у достаточно дорогого автомобиля Jaguar, а второе – с показателем 140% – у дешевых и чаще всего подержанных Daewoo. В десятку лидеров также вошли: ГАЗ, включая микроавтобусы – 135%, ВАЗ – 134%, Datsun – 132%, Daihatsu – 132%, Geely -130%, Infinity и Subaru – по 100% и Honda – 96%.

Как уточнил начальник управления андеррайтинга обязательных видов страхования Денис Макаров, "присутствие Infinity, Subaru и Honda вполне объяснимо, из-за любви их владельцев к поездкам в спортивном режиме, что часто приводит к печальным последствиям".

Другим трендом он назвал наличие в списке тех моделей, которые предпочитают использовать в службах такси. "Эксплуатация 24 часа в сутки 365 дней в году приводит, что логично, к более высокой частоте аварий и, как следствие, выплат. Свою лепту вносят и ГАЗели", – констатировал Денис Макаров.

Ранее страховщики составили аналогичный список с точки зрения убыточности по КАСКО. В тройку "лидеров" вошли Maserati, Lamborghini и Rolls-Royce.



