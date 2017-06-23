В Москве уничтожили раритетный Rolls-Royce голливудской актрисы

В Москве владелец роскошного Rolls-Royce Silver Cloud лишился его из-за услуг реставратора. Против "умельца" возбудили уголовное дело.

За три года, которые автомастер продержал автомобиль клиента, он разобрал его до рамы и счистил краску. На этом его работа закончилась.

Раритетная машина была еще в 60-х годах куплена специально для того, чтобы возить американскую актрису, принцессу Монако Грейс Келли, когда та приезжала из США. Богатый коллекционер из России выкупил машину в 2000-х годах, а в 2013 году Rolls-Royce перекупил адвокат Василий Бурдюг, сообщает паблик Mash.

Счастливый хозяин раритета перевез его в Москву. Мужчина решил отреставрировать машину: перебрать двигатель и проверить затяжку болтов. Столичный реставратор запросил за свои услуги миллион рублей. Владелец автомобиля согласился.

Машину поставили в AMR Garage на Никулинской улице. Но вскоре начались проблемы. Разобрав шикарное авто, мастер постоянно поднимал цену и под разными поводами продлевал.

В итоге Василий Бурдюг наведался к реставратору за своей машиной с полицией. Все, что он там увидел, – разобранный до "скелета" автомобиль. При этом большинство деталей отсутствовало.

По словам автовладельца, восстановить машину практически невозможно. Несмотря на то, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, недобросовестного реставратора так и не привлекли к ответственности.