Огромная пробка сковала северо-запад МКАД

На МКАД вечером 4 сентября образовалась многокилометровая пробка. Протяженность затора составляет 13 километров.
Пробкой скована внутренняя сторона трассы на участке от пересечения с улице Горбунова до пересечения с Волоколамским шоссе. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на преодоление затора уйдет 48 минут.
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