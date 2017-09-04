Горящий гонщик облил зрителей автошоу бензином
"Это тяжелая ситуация. Однако все пациенты получают необходимую им помощь", – заявили организаторы автошоу Red CentreNATS в австралийском Алис-Спрингсе. Отмечается, что на фестиваль собрались тысячи зрителей.
Два человека пострадали особенно сильно. 48-летний мужчина и его 19-летний сын с ожогами до 20% тела доставлены в больницу.
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