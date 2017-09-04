В Москве перекроют десятки улиц в День города

Столичные власти ограничат движение более чем на 20 улицах города. Такое решение было принято в связи с празднованием Дня города.
В основном ограничения будут действовать с 5 по 12 сентября. Это коснется в том числе и улиц в Зеленограде. Полный перечень опубликован на сайте информационного центра транспортного комплекса Москвы.
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