Смертельное ДТП с автобусом в центре Москвы попало на видео

Камеры наружного наблюдения сняли момент столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса на 1-й Тверской-Ямской улице, передает "РЕН ТВ". На записи видно, как легковушка на большой скорости едет по улице Чаянова и таранит общественный транспорт. После ДТП автобус въехал в столб.
Сообщается, что один человек погиб, еще трое пострадали. На месте работают сотрудники полиции.
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