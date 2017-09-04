В центре Москвы произошло смертельное ДТП с автобусом

В районе дома №20 на 1-й Тверской-Ямской улице в центре столицы столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, передает агентство городских новостей "Москва". Водитель легковушки скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции. Сообщается, что в аварии пострадали четыре человека – все они доставлены в больницу.