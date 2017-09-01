России пообещали резкий рост смертности в 2018 году

В новом проекте стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года аналитики ГИБДД готовят сотрудников к резкому росту аварий с летальным исходом. Никаких конкретных мер борьбы с возрастающей смертностью в документе нет.

По словам аналитиков, страшных аварий станет больше из-за увеличивающегося возраста водителей и автомобилей, резкого всплеска автомобилизации населения и отставание развития дорожно-транспортной сети, которая просто не справляется со все возрастающим количеством машин, передает НСН.



Прогноз комиссии неутешительный: к 2022 году на дорогах будут погибать 33 тысячи россиян. Это отбросит страну к показателям 2007-2008 года, сообщает "Коммерсантъ". Издание отмечает, что Россия в год теряет 2% ВВП из-за аварий.

Конкретных мер по борьбе с отрицательной динамикой пока нет, ведомство отделывается общими фразами. В планах ГИБДД, формирование "в общественном сознании негативного отношения к нарушителям ПДД", дальнейшее расширение сети автоматических камер и "упорядочивание" их на дорогах, развитие "механизмов экономического стимулирования" водителей к соблюдению ПДД, в том числе с помощью "налогообложения, лицензирования, страхования".

Стратегия снижения смертности на дорогах буде выполняться в два этапа: 2018-2020, переходный период, в который ведомства должно закончить программу " Повышение безопасности дорожного движения 2013–2020 годов", и второй, основной этап с 2021 по 2023 годы.

На вопрос о финансировании новой стратегии начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил:" о деньгах говорить пока рано: документ должен быть "всеми вычитан", пройти все стадии обсуждения".