Пострадавших в ДТП на Калужском шоссе эвакуируют вертолетом

На пересечении Калужского и Киевского шоссе в Москве произошла крупная авария. Три человека получили травмы.
Двух пострадавших эвакуировал санитарный вертолет, передает "360". Они доставлены в НИИ имени Склифосовского в сопровождении врачей. Еще одному потерпевшему помощь оказана на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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