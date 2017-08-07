На западе Москвы автобус сбил велосипедиста

В ТиНАО водитель рейсового автобуса сбил велосипедиста. Авария произошла на Советской улице в деревне Толстопальцево, мужчина получил травмы, передает агентство "Москва".
В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" заявили, что велосипедист спровоцировал ДТП. По предварительным данным, он не убедился в безопасности маневра и свернул с обочины на проезжую часть перед приближающимся автобусом.
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