В ДТП с машиной полиции в Москве пострадали два человека

На пересечении Вельяминовской и Щербаковской улиц в районе Соколиная гора на востоке Москвы столкнулась иномарка Audi и служебная машина полиции. "По предварительным данным, пострадали два человека, по одному из каждой машины", – цитирует агентство городских новостей "Москва" пресс-службу столичного управления ГИБДД. На месте работают сотрудники автоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.