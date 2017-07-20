Старенький Mercedes Жириновского угодил в новый скандал
Нарушение ПДД зафиксировал видеорегистратор одного из очевидцев инцидента. Вскоре автомобилист опубликовал запись в Сети на хостинге YouTube. Автор ролика рассказал, что кортеж Жириновского проехался по разделительной полосе утром 20 июля 2017 года. По его словам, он уже обратился к стражам порядка и передал им данные о правонарушении.
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