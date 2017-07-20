Старенький Mercedes Жириновского угодил в новый скандал

Жители столицы пожаловались на нарушение правил дорожного движения со стороны кортежа депутата Госдумы Владимира Жириновского. По словам очевидцев, "старенький" Mercedes политика заметили на разделительной полосе на Кутузовском проспекте.

Нарушение ПДД зафиксировал видеорегистратор одного из очевидцев инцидента. Вскоре автомобилист опубликовал запись в Сети на хостинге YouTube. Автор ролика рассказал, что кортеж Жириновского проехался по разделительной полосе утром 20 июля 2017 года. По его словам, он уже обратился к стражам порядка и передал им данные о правонарушении.