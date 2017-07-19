Водитель обругал сбитого мальчика и скрылся

Житель Пензы на иномарке сбил на улицах города перебегавшего дорогу шестилетнего мальчика. Вместо того, чтобы оказать ребенку первую помощь, мужчина накричал на него и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел 6 июля 2017 года у подъезда жилого дома на Кронштадтской улице в Пензе, передает "Газета.ru". Сообщается, что мальчик пережил аварию, но при этом получил множественные переломы и ушибы. Примечательно, что ребенок смог самостоятельно дойти до дома, однако уже там его самочувствие ухудшилось. Стражи порядка объявили автомобилиста в розыск, задержать его удалось лишь 17 июля.