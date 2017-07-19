Водитель обругал сбитого мальчика и скрылся
Инцидент произошел 6 июля 2017 года у подъезда жилого дома на Кронштадтской улице в Пензе, передает "Газета.ru". Сообщается, что мальчик пережил аварию, но при этом получил множественные переломы и ушибы. Примечательно, что ребенок смог самостоятельно дойти до дома, однако уже там его самочувствие ухудшилось. Стражи порядка объявили автомобилиста в розыск, задержать его удалось лишь 17 июля.
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