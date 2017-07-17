Володин предложил Армении повысить статус русского языка

Водительские удостоверения других государств могут быть признаны в России только в том случае, если в этих странах русский язык получит статус государственного. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить такой статус в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России.

На встрече Володина с председателем Национального собрания Армении Арой Баблояном был затронут вопрос о запрете работать в России водителям по их национальным правам. Тему признания на территории нашей страны армянских водительских удостоверений поднял Баблоян.

На его взгляд, после принятия Госдумой закона, в соответствии с которым граждане Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, получили право работать в России водителями с национальными правами, граждане Армении фактически остались за бортом.

"Я могу сказать лишь одно, закрепите его (русский язык) как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и республику Армения", – ответил своему коллеге Вячеслав Володин.

С 1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными правами работать на территории страны. 14 июля Госдума приняла закон, которым вводится право граждан Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, работать профессиональными шоферами на территории России со своими национальными правами, напоминает ТАСС.

Сегодня единственное государство на постсоветском пространстве, сохранившее официальный статус русского языка – Киргизия. Это положение конституции страны предполагает хорошее знание гражданами республики русского языка – на нем они изучают и правила дорожного движения.



