В Москве рухнула база водительских удостоверений

В системе хранения данных о водительских удостоверениях столицы произошел сбой. База информации прекратила функционировать вечером 21 июня, сообщают пользователи социальной сети Facebook.

По предварительным данным, работа системы уже восстановлена, но обработка запросов происходит с задержкой. В управлении ГИБДД информацию о случившемся не комментируют.