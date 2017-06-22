В Москве рухнула база водительских удостоверений

В системе хранения данных о водительских удостоверениях столицы произошел сбой. База информации прекратила функционировать вечером 21 июня, сообщают пользователи социальной сети Facebook.
По предварительным данным, работа системы уже восстановлена, но обработка запросов происходит с задержкой. В управлении ГИБДД информацию о случившемся не комментируют.
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