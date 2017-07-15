В Москве банда угонщиков за ночь украла 13 машин

В столице неизвестные ограбили автосалон. Добычей угонщиков стали 13 машин. По предварительным данным, стоимость каждого из угнанных автомобилей начинается от трех миллионов рублей.

Как сообщает Life, пожилой охранник не смог оказать сопротивление преступникам и не успел вызвать полицию. Грабители связали мужчину.