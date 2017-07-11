На юге Москвы в ДТП с туристическим автобусом пострадали люди

В столице туристический автобус попал в ДТП. Инцидент произошел на Луганской улице. По предварительным данным автобус столкнулся с легковым автомобилем, передает Life.
В результате ДТП есть пострадавшие, однако точное их количество не известно. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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