На дорогах Москвы заменят более двух тысяч люков

К октябрю 2017 года на дорогах столицы заменят свыше двух тысяч канализационных люков, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Новые люки соответствуют всем нормативным требованиям: они изготавливаются из высокопрочного чугуна и выдерживают динамическую нагрузку до 40 тонн. Их устанавливают на одном уровне с проезжей частью или тротуаром в соответствии с уклонами, чтобы обеспечить водоотвод с улиц.