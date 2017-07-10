Последствия смертельного ДТП с фурой под Петербургом попали на видео

Очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии с фурой и легковым автомобилем Volkswagen на трассе в Ленинградской области. Движение было парализовано из-за сильного тумана. На месте работают экстренные службы.
Согласно последним данным, жертвами ДТП стали пять человек, передает РЕН ТВ. Среди погибших – 17-летняя девушка. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
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