Как не платить на коммерческих автотрассах

В действующем законодательстве отсутствует норма, регулирующая наказание за бесплатный проезд по коммерческим автотрассам. Этой дырой в законе вовсю пользуются участники дорожного движения.

В частности, несовершенством законодательства пользуются мотоциклисты. Им проще проскочить через шлагбаум для негабаритного транспорта, чем оплатить проезд. Иногда мотоциклистов не замечают и сами сотрудники "Автодора".

Штраф за бесплатный проезд было предложено ввести еще в 2015 году. Однако норматив так и не вступил в силу. Более того, ссылка на соответствующий законопроект исчезла даже на Едином портале размещения проектов нормативных актов, пишет Газета.ru.

В Минтрансе России пояснили, что законопроект так и не был внесен в правительство. "Минтранс совместно с ГК "Автодор" продолжает его разработку. Проект уже прошел согласование с причастными ФОИВ и был доработан согласно поступившим предложениям и международному опыту", – сообщили в ведомстве.

Теоретически владелец платной автомобильной дороги может взыскать с нарушителя оплату в судебном порядке. Но расходы на судебные издержки оказываются настолько высокими, что подавать в суд на "зайцев" попросту нецелесообразно. В соцсетях ситуацию комментируют российские байкеры. В одной из групп идет обсуждение возможности бесплатного проезда по частным автодорогам. Иногда сами сотрудники владеющего дорогой собственника предлагают мотоциклистам проезжать бесплатно: объехать шлагбаум проще простого.

"Еду домой после Кавказинга и думаю – "надоело мелочь по карманам тырить, куплю-ка транспондер!". Подъезжаю к первому посту и спрашиваю кассиршу: "хочу, говорю, купить транспондер!". У неё круглые глаза, она на меня ими смотрит и говорит "а зачем вы вообще платите?", – делится впечатлениями о проезде по платной трассе "Дон" один из байкеров.

Получается, что никаких штрафов за бесплатный проезд для нарушителей не предусмотрено. Дорогами наравне пользуются и законопослушные участники дорожного движения, и "зайцы". При этом тарифы за проезд постоянно растут.

"На вопрос "Газеты.Ru" о том, какая именно ответственность грозит нарушителям платного режима и размере возможного штрафа в "Автодор-Платные дороги" сообщили, что "в соответствии с постановлением правительства от 19.01.2010 №18 "Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог" пользователям запрещается проезжать через пункт взимания платы, не оплатив установленной платы за проезд". Но конкретные виды санкций назвать не смогли и по какой-то причине о готовящемся законопроекте решили не рассказывать", – пишет издание.

