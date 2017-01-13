Парковка в Шереметьево обошлась москвичу в три миллиона

Получив счет за услуги парковки в аэропорту Шереметьево, житель столицы Андрей Виллевальдт был неприятно удивлен. Согласно документу, сумма к оплате составила три миллиона 379 тысяч 800 рублей.

По словам владельца автомобиля, он заехал на парковку лишь на 45 минут. Однако из-за технического сбоя паркомат посчитал, что это событие произошло еще в 2000 году. Об этом москвич написал на странице своего аккаунта в соцсети.

Таким образом, устройство выписало счет за стоянку автомобиля сразу за 17 лет. "Высокая цена за право быть первым путешественником во времени", – полагает автор поста.



При этом когда Виллевальдт выезжал с территории парковки 12 января в 18:45 мск, паркомат в аэропорту вновь исказил данные, указав 13 января, 02:34. "И тут я провалился в черную дыру и переместился на восемь часов в будущее", – пошутил мужчина.

Ранее сообщалось о похожем случае в столичном аэропорту Домодедово. В мае 2016 года с российского туриста за три дня парковки, при заявленном тарифе 750 рублей в сутки, запросили почти 16 тысяч.

Между тем столичные власти неоднократно заявляли, что зона платной стоянки в Москве будет расширяться. По словам главы столичного Департамента транспорта Максима Ликсутова, эта мера позволит разгрузить улицы, навести порядок на дорогах и снизить число аварий.

Как писали Dni.Ru, с 26 декабря платные парковки появились еще в 47 районах Москвы, стоимость стоянки составит 40 рублей в час. Места для автомобилей будут устроены в самых "горячих" зонах – у торговых и бизнес-центров, станций метро и остановок наземного транспорта.