Мажоры на Gelandewagen устроили заезд по Дворцовой площади

На странице RichRussianKids в Instagram, которая регулярно публикует свидетельства пренебрежения современной "золотой молодежи" общественным нормам появилось новое видео. На ролике молодой человек на внедорожнике Gelandewagen катается среди пешеходов по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и даже заезжает на крыльцо Эрмитажа.

Последние скандалы с участием мажоров, по всей видимости, научили их соблюдать некоторые меры предосторожности. К сожалению, это не значит, что молодые люди перестали вызывающе себя вести. Просто теперь опознать, кто конкретно решил похвастаться в Сети своим вызовом обществу, намного сложнее. Так, авторы ролика с катающимся по Дворцовой площади Gelandewagen заретушировали номера автомобиля. А водитель, когда появляется в кадре, не смотрит в камеру. Впрочем, сами авторы ролика утверждают, что их заезд был согласован, передает "Пятый канал". Впрочем, с кем именно они договорились молодые люди не уточнили.