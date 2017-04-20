Москвичей попросили отказаться от поездок в центр до конца лета

Водителей попросили не ездить в центр столицы на личном транспорте. В Центре организации дорожного движения пояснили, что на Садовом кольце начались работы по благоустройству города, поэтому движение может быть затруднено, передает агентство "Москва".

Кроме того, на время проведения работ, которые продлятся до конца августа, ликвидируют парковочные места. Основные затруднения будут наблюдаться на Садовом и Бульварном кольцах, а также на прилегающих к ним улицах.