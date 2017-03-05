В центре Москвы произошла крупная авария

В центре Москвы на Дубнинской улице произошло ДТП. По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, передает "Интерфакс". Обстоятельства аварии устанавливаются.
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