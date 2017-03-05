На севере Петербурга велосипедист погиб в ДТП

На севере Петербурга водитель сбил велосипедиста. Судя по опубликованным кадрам, ДТП произошло на крупно перекрестке.
"Приехала реанимационная машина, но пострадавшего не стали увозить, накрыли", – рассказал очевидец происшествия. На месте аварии работают правоохранители, передает Life.ru.
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