На севере Петербурга велосипедист погиб в ДТП

На севере Петербурга водитель сбил велосипедиста. Судя по опубликованным кадрам, ДТП произошло на крупно перекрестке.

"Приехала реанимационная машина, но пострадавшего не стали увозить, накрыли", – рассказал очевидец происшествия. На месте аварии работают правоохранители, передает Life.ru.