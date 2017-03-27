С певицей Натальей Штурм случилось несчастье
Артистка рассказала, как вышла из дома и увидела, что весь двор завален ветками. "Первой мыслью было: "Странно, зачем сейчас спиливать ветки?" Но потом с ужасом заметила, что ствол воткнулся прямо в мой автомобиль, – утверждает Наталья. – Я в шоке, потому что не знаю, что бы было, если бы я вышла на несколько минут раньше".
"Дерево упало на эту часть, там, где люди ходят. Видимо, только что, когда все шли на работу утром... Вот это все валяется у нас во дворе уже, где стоят машины. Упало дерево, которое могло упасть на людей. Это чистая случайность, что в это время здесь никого не было", – цитирует Наталью Life.ru.
Недавно в программе "Прямой эфир" певица рассказала, что ее бывший муж, миллионер Игорь Павлов поднимает на нее руку. Наталья вынуждена с ним общаться из-за общего сына Арсения. Мальчик живет с отцом, а выходные проводит с мамой. Бизнесмен оплачивает элитную школу наследника.
Сам Павлов утверждает, что звезда может пропасть на четыре месяца и не интересоваться судьбой Арсения. Наталья же уверяет, что регулярно общается с сыном.
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