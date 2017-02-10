Певица Наталья Штурм терпит побои от бывшего мужа ради сына

Известная певица Наталья Штурм призналась, что ее экс-супруг применяет к ней насилие. Она продолжает общаться с ним несмотря на то, что они уже 12 лет в разводе.

Певица рассказала, что бывший муж-миллионер Игорь Павлов продолжает поднимать на нее руку. Однако ради счастья общего сына Арсения женщина страдает от недопустимого отношения к себе.

Наталья Штурм приехала в студию программы "Прямой эфир", где рассказала о своей нелегкой ситуации, с газовым баллончиком на случай внезапного нападения. По словам певицы, ее бывший начал проявлять агрессию по отношению к ней, после того, как употреблял алкоголь. Она считает, что помогла ему пристраститься к спиртному новая возлюбленная Елена, передает StarHit.ru.

Штурм сообщила, что их наследник находится с ним, так как бывший супруг оплачивает элитную школу мальчика. Выходные ребенок проводит с мамой, а будни – с отцом. Однако мужчина утверждает, что певица может пропасть на четыре месяца и любит только деньги и саму себя.

В свою очередь певица уверяет, что регулярно общается с Арсением. На вопрос о том, почему она не настаивает на том, чтобы сын жил с ней, Наталья ответила, что опасается, что миллионер может оставить ребенка без наследства.

Кроме того, Штурм предположила, что бывший ревнует ее к Тиграну Арутюняну, с которым женщина обрела счастье. Нашел вторую половинку и Игорь, женившись на Елене, с которой познакомился в бане.

О своей истории с бывшим супругом, гражданином Турции, рассказала и дочь певицы Елена. Они расстались с мужем после драки в отеле. Однако, по словам девушки, она не чувствует себя жертвой, поскольку супругу от стычки досталось больше.