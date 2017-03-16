Атаку голой москвички на машины сняли на видео

На северо-востоке столицы обнаженная по пояс босая девушка устроила атаку на автомобили. Москвичка выскочила из маршрутки на дорогу и стала прыгать по капотам движущихся машин, передает "360 Подмосковье".

Одному из водителей удалось стащить девушку со своего автомобиля. Он попытался успокоить дебоширку, но ничего не добившись вернулся в салон.

Инцидент произошел в Анадырском проезде. Все происходящее сняли на видео очевидцы. По словам свидетелей, причиной столь неадекватного поведения девушки могли наркотики или алкоголь.