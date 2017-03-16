Пробка в 17 километров парализовала МКАД

Утром 16 марта на внутренней стороне МКАД на участке от Профсоюзной улицы до Каширского шоссе образовалась огромная пробка. Протяженность затора составляет порядка 17 километров.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", преодолеть проблемный участок можно за один час 14 минут. Водителям придется потратить на час больше, чем обычно в это же время.