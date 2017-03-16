Водитель иномарки сбил ребенка на севере Москвы

На Дубнинской улице в столице водитель иномарки сбил мальчика, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу. По предварительным данным, жизни ребенка ничего не угрожает.

"На моих глазах был сбит ребенок. С ним, слава Богу, все хорошо! Отделался ушибами и испугом", – написал очевидец, который снял происшествие на видео и опубликовал ролик на YouTube.