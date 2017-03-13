Мара Багдасарян хочет откосить от года работ
Адвокат стритрейсерши Давид Кемулария приготовил жалобу на решение мирового суда Савеловского района. Он и его подзащитная не согласны с тем, что на прошлой неделе Багдасарян осудили на год исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15% в пользу государства.
Такое наказание за использование поддельного больничного, предъявленного Марой для того, чтобы избежать назначенной работы в ГБУ "Жилищник", суд посчитал справедливым.
Свою вину гонщица признала, надеясь на мягкий приговор. Однако суд вынес решение, которое ее не устроило. "Посоветовавшись с моей подзащитной, мы решили обжаловать приговор в связи с его излишней суровостью. Будем просить о смягчении наказания", – цитирует адвоката Life.ru.
Напомним, 8 февраля мажорка купила поддельную медицинскую справку о нетрудоспособности. В документе говорилось, что он выдан медиками 68-й городской больницы.
Как писали Dni.ru, в январе текущего года гонщицу Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. После этого девушка находилась в спецприемнике. 22 февраля в отношении гонщицы возбудили уголовное дело по факту подделки больничного листа.
Кроме того, скандальную стритрейсершу увековечили в Санкт-Петербурге в образе дворника на стене одного из зданий. Мара изображена с метлой в руке и ведрами. "Любишь кататься – люби и саночки возить", – гласит подпись к картине.
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