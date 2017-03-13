Мара Багдасарян хочет откосить от года работ

Скандально знаменитая гонщица Мара Багдасарян намерена оспорить приговор суда – год исправительных работ, назначенных за "липовый" больничный. По мнению девушки, такое наказание за ее нарушение является "слишком суровым".

Адвокат стритрейсерши Давид Кемулария приготовил жалобу на решение мирового суда Савеловского района. Он и его подзащитная не согласны с тем, что на прошлой неделе Багдасарян осудили на год исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15% в пользу государства.

Такое наказание за использование поддельного больничного, предъявленного Марой для того, чтобы избежать назначенной работы в ГБУ "Жилищник", суд посчитал справедливым.

Свою вину гонщица признала, надеясь на мягкий приговор. Однако суд вынес решение, которое ее не устроило. "Посоветовавшись с моей подзащитной, мы решили обжаловать приговор в связи с его излишней суровостью. Будем просить о смягчении наказания", – цитирует адвоката Life.ru.

Напомним, 8 февраля мажорка купила поддельную медицинскую справку о нетрудоспособности. В документе говорилось, что он выдан медиками 68-й городской больницы.

Hello people Публикация от Mara 049 (@maraa049) Фев 3 2017 в 8:49 PST

Как писали Dni.ru, в январе текущего года гонщицу Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. После этого девушка находилась в спецприемнике. 22 февраля в отношении гонщицы возбудили уголовное дело по факту подделки больничного листа.

Кроме того, скандальную стритрейсершу увековечили в Санкт-Петербурге в образе дворника на стене одного из зданий. Мара изображена с метлой в руке и ведрами. "Любишь кататься – люби и саночки возить", – гласит подпись к картине.