На Кутузовском преспекте водитель BMW устроил смертельное ДТП

В Москве вечером 11 марта произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля BMW, двигаясь по Кутузовскому проспекту, насмерть сбил 33-летнего мужчину.
Пострадавший скончался на месте. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, передает ТАСС.
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