В США фургон протаранил карнавальное шествие

В США при подготовке к карнавальному шествию произошло ЧП. Неизвестный на фургоне протаранил колонну молодых людей, передает НСН.

В результате страшной аварии пострадали по меньшей мере 11 человек, трое из них получили серьезные травмы, сообщает CNN. Они были доставлены в местную больницу. По факту случившегося проводится проверка. Празднование было отменено.