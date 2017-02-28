В США фургон протаранил карнавальное шествие

В США при подготовке к карнавальному шествию произошло ЧП. Неизвестный на фургоне протаранил колонну молодых людей, передает НСН.
В результате страшной аварии пострадали по меньшей мере 11 человек, трое из них получили серьезные травмы, сообщает CNN. Они были доставлены в местную больницу. По факту случившегося проводится проверка. Празднование было отменено.
Легендарная певица потеряла всех близких
Dni.Ru оценили финансовое состояние президента СССР
Скандал вокруг 17-летней жительницы Ульяновска не утихает
Захарченко прокомментировал последствия национализации предприятий Донбасса