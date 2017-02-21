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Водителей хотят штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.Ру
Вопрос о возвращении штрафов за превышение скоростного режима на 10 километров в час в настоящее время обсуждается в правительстве. Сейчас можно безнаказанно ехать быстрее положенного на 20 километров в час.
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Такое нововведение связано с проведением эксперимента по установлению в центре Москвы малоформатных дорожных знаков. Они в 1,2–1,5 раза меньше стандартных, поэтому их можно устанавливать на дорогах с разрешенной скоростью движения до 60 километров в час. На более высоких скоростях такие знаки будут нечитаемы, пишет газета "Коммерсантъ".

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Эксперимент продлится около полугода. Как отмечают в Центре организации дорожного движения, после его завершения будет принято решение о целесообразности дальнейшего использования новых указателей.

Напомним, что до 1 сентября 2013 года в России действовало наказание за превышение скорости на десять километров в час. Затем "штрафной зазор" был увеличен до 20 километров. В 2015 году МВД подготовило законопроект о возвращении штрафа за превышение скорости на десять километров в час, однако это вызвало бурные протесты водителей.

Сообщалось, что эксперимент по применению малоформатных дорожных знаков поручил провести первый вице-премьер Игорь Шувалов. Инициаторами выступили Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и экспертный центр Probok.net.

В рамках пилотного проекта 2 февраля 2017 года на улицах Большая Никитская, в Гранатном и Брюсовом переулках, на Малой Никитской улице, в Скарятинском переулке были установлены новые знаки, размеры которых в 1,2-1,5 раза меньше стандартных. По данным СМИ, аналогичная инициатива прорабатывается властями Санкт-Петербурга, Саратова и других городов.

Любимая сфоткала пока я гнал...

Публикация от Alex K. (@bukvoed)

Ранее ЦОДД рассказал о запуске системы под названием "Пит-стоп". Как писали Dni.Ru, инспекторы ДПС будут отслеживать ситуацию на дорогах города при помощи 50 нетбуков. Это позволит оперативно задерживать злостных нарушителей скоростного режима.

21 февраля 2017, 11:36

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