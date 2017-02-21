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Авто

Тест-Драйв BMW 320d xDrive: послушный сумасшедший

Фото: BMW
В BMW прекрасно это понимают, и обновленная 3-я серия при внимательном изучении, больше похожа на новое поколение, чем на "рестайл". И это притом, что внешние изменения носят, скорее, косметический характер!
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Впервые представленный в 2012 году, BMW 3-й серии F30 прошел давно ожидаемый поклонниками рестайлинг. Пары новых молдингов едва ли достаточно для "фэйслифта" в современных условиях жесткой конкуренции, особенно, если в списке противников такие совершенные автомобили, как Jaguar XE и Lexus IS. 

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Такое впечатление, что кто-то очень влиятельный в компании воспротивился серьезным изменениям в дизайне. И с этим можно согласиться. Трешка – прекрасна. Причем, давно.

Владельцы "дорестайловой" версии без труда найдут отличия, а вот новичку разобраться без подсказки будет трудно. Итак, из серьезных изменений можно отметить фары с новым дизайном "ангельских глаз" и новые задние фонари. Для знатока это достаточно серьезно, но человек, мало знакомый с моделью, недоуменно пожмет плечами. Вы это серьезно насчет "похожа на новое поколение"? Да, серьезно.

Фото: BMW

Когда-то давно, когда первые BMW 3-й серии производства 80-х годов массово хлынули через границу в Россию, никто особенно не смотрел на состояние кузова. Слово "дизайн" только входило в обиход. О таких вещах никто не говорил. В сущности, всех интересовало только одно – круглы логотип на капоте. В свете этого, разговор между двумя "бмвшниками" неминуемо и быстро сворачивал в сторону двигателей. Тема двигателей была настолько острой, что некоторые владельцы категорически отказывались открывать капот даже перед гаишниками, особенно, те, кто мог позволить себе лишь скромный M10B16 объемом 1573 см3.

В свете этих разговоров логично предположить, что поколение становится новым, если в нем представлена новая линейка двигателей. Именно это и произошло на стадии рестайлинга. И в нем, наряду с новыми могучими флагманами, есть новый дизель с четырьмя цилиндрами под кодовым названием B47.

В далекой и непонятной когда-то Европе подход к выбору автомобиля был более рачительным всегда. Теперь, когда цены на топливо в России, несмотря на все экономические потери, упорно тянутся к отметке "1 евро", мы готовы перенимать у экономных европейцев их подход к жизни. В кризис скромность становится модным трендом.

Фото: BMWОтветом на новые веяния вполне может служить двигатель, установленный в MW 320d. Перестает ли 3-я серия быть с ним "могучим бимером"? Отнюдь нет. Для небольшой машины, 190 лошадиных сил четырехцилиндрового турбодизеля это очень и очень серьезно. В то же время, в автомобиле использовано все, что только известно на данный момент баварцам об экономии топлива. А это очень и очень много. Времена, когда лозунгом BMW вполне могло служить американское "No replacement for displacement", давно прошли. Экономичный турбодизель с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач - раньше такие ухищрения могли прийти в голову лишь создателям минивэнов.

Заботе о кошельке клиента сопутствуют соображения повышения беопасности. Седан 3-й серии теперь продается с системой постоянного полного привода. При нормальных условиях момент распределяется так: 40% на переднюю ось, 60% на заднюю. Такое соотношение позволяет сохранить воспоминания о легендарном заднеприводном прошлом BMW, однако теперь до 100% момента в зависимости от ситуации может быть перераспределено на любую из двух осей, по велению динамической системы контроля устойчивости. Что и говорить, эта схема идеально соответствует реалиям "Страны Снежной королевы", в которой мы живем.

Фото: BMW

В дополнение к новому двигателю и полному приводу обновленный автомобиль получил некоторые изменения в подвеске, направленные на повышение жесткости. Их вы в полной мере сможете оценить, когда на подвеске с новыми настройками и колесах runflat свернете на боковую дорожку где-нибудь в Подмосковье. Туда, где асфальт последний раз перекладывали еще при СССР.

Салон 3-й серии изменениям, похоже, не подвергался. Вообще говоря, это традиционное место, в котором конкуренты могут с BMW потягаться, хотя Lexus IS, на мой субъективный взгляд, обладает интерьером со схожей философией.

Фото: BMW

Все дело в том, что BMW действительно придерживается определенной философии, создавая интерьеры своих автомобилей. И заключается она, опять же, на субъективный взгляд, в следующем. Они как бы говорят нам - если хочется роскоши, купите Mercedes-Benz. Если же вы человек с прогрессивным подходом к жизни, любитель продуктов Apple, спорта и минимализма в дизайне, вы – наш клиент. Отсюда проистекает такое большое количество людей, которые "не понимают салон BMW".

Однако у компании, естественно, есть свои представления о роскоши. Просто это совершенно другая стилистика по сравнению с Mercedes-Benz. Вместо дерева и монументального дизайна – спортивная легкость и яркие цвета. Особенно хорошо это видно по опциям М Спорт пакета. Предоставленный нам на теста автомобиль был окрашен в специальный синий цвет, доступный только в рамках пакета, и обут в 18-дюймовые низкопрофильные покрышки на специальных дисках. Кроме того, в пакет входят элементы оформления порогов, обивка потолка цвета "антрацит", спортивные сиденья с надежной боковой поддержкой и другие опции. Дополнительно к украшениям в автомобилей произведены настройки системы регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control, по словам знатоков, существенно влияющие на управляемость.

Фото: BMW

Если вы застряли в пробке, вы найдете в оснащении BMW 320d множество гаджетов и сможете провести время с пользой. Пожалуй, по уровню развития интерфейса BMW сейчас если не первая в мире, то одна из первых. Организация доступа к меню и отдельные его составляющие, доступные при помощи 10-дюймового экрана, например профессиональная навигационная система, просто превосходны.

Кстати, нежелание немецких производителей позволять водителю использовать сенсорный экран ничего, кроме уважения, не вызывает. BMW мягко, но настойчиво желает оградить клиента от лишних эксцессов. Поэтому управление меню по-прежнему осуществляется при помощи джойстика на центральной консоли. И это один из самых продуманных органов управления в мире.

Фото: BMWНекоторые важные новшества интегрированы и в экстерьер автомобиля. В частности, новые светодиодные адаптивные фары выше всяких похвал. Они работают безупречно в любой ситуации, плавно и мягко меняя параметры освещения в зависимости от обстановки. Опять же, по субъективным ощущениям, фары прекрасно просвечивают дорогу приблизительно на 300 метров вперед, оставляя водителю прекрасный запас расстояния для реакции на что угодно.

Что касается динамики и управляемости на высокой скорости, в обновленной 3-й серии эти качества по-прежнему остаются в числе самых важных. По большому счету, при езде по городу вам будет абсолютно все равно, ездите вы на экономичном 320d или на великом и ужасном 340i. Оба автомобиля похожи, если так можно выразиться, на послушных сумасшедших. Иными словами, если вам нужно метаться между рядами с ювелирной точностью, BMW 3-й серии это ровно то, что надо. В конце концов, динамика это далеко не один только двигатель. А об особенностях подвески и ее прецизионных настройках мы уже говорили.

В дополнение, рядом с селектором переключения передач расположена группа управления режимами движения. Водитель может выбирать между Eco Pro, Comfort, Sport и Sport +. Если с двумя последними все понятно, то Eco Pro, как нам показалось, создан не просто для экономии (которая, кстати, выходит). Похоже, в BMW просто решили подарить водителю еще один гаджет, позволяющий не скучать в пробках. Ведь это так забавно – смотреть, как машина учит вас водить, демонстрируя иконку с ботинком, предлагающим снизить мощь нажима на педаль акселератора. Важно здесь то, что для преодоления сопротивления машины не нужно ничего делать. Достаточно просто не смотреть на иконку с ботинком. Вы жмете на педаль так, как вам нужно в данный момент, и режим Eco Pro сам собой исчезает. И на сцене появляется тот самый "послушный сумасшедший", которого всегда ценили в BMW. Во все времена, включая наши дни.

21 февраля 2017, 11:43

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